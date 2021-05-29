Son Dakika: Anadolu Efes'in Euroleague finalindeki rakibi belli oldu! Barcelona, Olimpia Milano'yu devirdi
Euroleague finalinde Anadolu Efes ile Barcelona kozlarını paylaşacak.
Barcelona, Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup ederek Euroleague finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Final mücadelesi, 30 Mayıs Pazar günü 21.30'da başlayacak.
Salon: Lanxess Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)
Barcelona: Calathes 17, Higgins 11, Abrines 6, Mirotic 21, Davies 2, Hanga 2, Bolmaro 4, Smits 3, Gasol 10, Oriola, Kuric 8, Claver
AX Armani Exchange Milan: Shields 13, Delaney 9, Leday 8, Micov 14, Hines 4, Punter 23, Roll, Rodriguez 11, Tarczewski, Brooks, Evans, Datome
1. Periyot: 27-24
Devre: 51-42
3. Periyot: 67-71