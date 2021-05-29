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GeriBasketbol Son Dakika: Anadolu Efes'in Euroleague finalindeki rakibi belli oldu! Barcelona, Olimpia Milano'yu devirdi
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Basketbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 00:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Anadolu Efes'in Euroleague finalindeki rakibi belli oldu! Barcelona, Olimpia Milano'yu devirdi

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Son Dakika: Anadolu Efes'in Euroleague finalindeki rakibi belli oldu! Barcelona, Olimpia Milano'yu devirdi

Euroleague finalinde Anadolu Efes ile Barcelona kozlarını paylaşacak.

Barcelona, Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup ederek Euroleague finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Final mücadelesi, 30 Mayıs Pazar günü 21.30'da başlayacak.

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Barcelona: Calathes 17, Higgins 11, Abrines 6, Mirotic 21, Davies 2, Hanga 2, Bolmaro 4, Smits 3, Gasol 10, Oriola, Kuric 8, Claver

AX Armani Exchange Milan: Shields 13, Delaney 9, Leday 8, Micov 14, Hines 4, Punter 23, Roll, Rodriguez 11, Tarczewski, Brooks, Evans, Datome

1. Periyot: 27-24

Devre: 51-42

3. Periyot: 67-71

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