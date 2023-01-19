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Son Dakika: Amir Hadziahmetovic için Galatasaray iddiası! Beşiktaş ve Burnley derken sürpriz transfer hamlesi...

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#Transfer#Amir Hadziahmetovic#Galatasaray
Son Dakika: Amir Hadziahmetovic için Galatasaray iddiası Beşiktaş ve Burnley derken sürpriz transfer hamlesi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 14:07

Beşiktaş ve Burnley'nin gündeminde olan Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'ın Konyaspor ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı kırmızılı takım, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'in transferi için oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

25 yaşındaki futbolcunun ismi bir başka Süper Lig devi Beşiktaş ve Championship temsilcisi Burnley ile anılıyordu. Siyah beyazlı ekip, 3 milyon Euro + oyuncu teklif ederken; İngilizler ise 4 milyon Euro + bonus teklif etmişti.

EN YÜKSEK TEKLİF BURNLEY'E AİT

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın teklifinin üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, şu an için masadaki en yüksek teklif Burnley'e ait. Sarı kırmızılı ekibin 3 milyon Euro'dan yüksek bir rakam ve bir oyuncu teklif edeceği öne sürüldü.

KADRODA YOK

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Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

 

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#Transfer#Amir Hadziahmetovic#Galatasaray

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