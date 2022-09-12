Son Dakika: Amerika Açık'ta Carlos Alcaraz tarih yazdı!

Haberin Devamı

Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli rakibi Casper Ruud'u 3-1 mağlup eden İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Billie Jean King Ulusal Tennis Merkezi'nde gerçekleştirilen grand slam turnuvasında kazanan 19 yaşındaki Alcaraz, hem ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı hem de ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

Birinci seti 6-4 kazanan Carlos Alcaraz, ikinci sette rakibine 6-2 ile boyun eğdi. Üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 kazanmayı bilen İspanyol raket, korttan zaferle ayrılan isim olmayı başardı.