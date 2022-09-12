Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriTenis Haberleri

Son Dakika: Amerika Açık'ta Carlos Alcaraz tarih yazdı!

Güncelleme Tarihi:

#Amerika Açık#Carlos Alcaraz#Şampiyon
Son Dakika: Amerika Açıkta Carlos Alcaraz tarih yazdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 08:53

Amerika Açık tek erkekler finalinde Casper Ruud'u 3-1 mağlup eden Carlos Alcaraz şampiyon oldu. İspanyol raket, hem ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı hem de ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

Haberin Devamı

Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli rakibi Casper Ruud'u 3-1 mağlup eden İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Billie Jean King Ulusal Tennis Merkezi'nde gerçekleştirilen grand slam turnuvasında kazanan 19 yaşındaki Alcaraz, hem ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı hem de ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

Birinci seti 6-4 kazanan Carlos Alcaraz, ikinci sette rakibine 6-2 ile boyun eğdi. Üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 kazanmayı bilen İspanyol raket, korttan zaferle ayrılan isim olmayı başardı.

Gözden Kaçmasın

Tenis dünyasının yeni Rafael Nadalı: Carlos Alcaraz 2 yılda büyük sıçrama; kırdığı rekorlar, Real Madrid hayranlığı...Tenis dünyasının yeni Rafael Nadal'ı: Carlos Alcaraz! 2 yılda büyük sıçrama; kırdığı rekorlar, Real Madrid hayranlığı...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerika Açık#Carlos Alcaraz#Şampiyon

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles