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GeriFutbol Son Dakika: Altınordu’da Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Altınordu’da Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı

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Son Dakika: Altınordu’da Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı

TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’da Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Barış Orhunbilge’ye bugüne kadar kulübümüz için yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, esenlik ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Altınordu’nun efsane oyuncularından Hikmet Orhunbilge’nin oğlu olan Barış Orhunbilge, 2013 yılında yönetimine girdiği İzmir temsilcisinde 2018’den bu yana başkan vekili ve CEO olarak görev yaptı. 

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