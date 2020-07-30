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Haber Giriş: 30.07.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı! Fenerbahçe'yi reddetmişti...

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Son Dakika | Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı! Fenerbahçe'yi reddetmişti...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Altay, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Altay kulübünden yapılan açıklamada ''Teknik Direktörümüz Yalçın Kouşkavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz.'' sözleri kullanıldı.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe’den teklif almış ancak Altay’ı yarı yolda bırakamayacağını ifade etmişti.

Son Dakika | Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı Fenerbahçeyi reddetmişti...

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