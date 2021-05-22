Son Dakika: Altay, TFF 1. Lig play-off'ta finale yükseldi! İstanbulspor rövanşta tek golle yıkıldı

Süper Lig'de yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında İstanbulspor'u tek golle mağlup eden Altay, ilk finalist oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ege temsilcisinin tek golünü 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, altıncı kez mücadele ettiği play-off turunda üçüncü kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Altay'ın rakibi, Samsunspor-Altınordu mücadelesinin galibi olacak.

MUSTAFA DENİZLİ İLE YENİLGİSİ YOK

Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesiyle birlikte normal sezonun son iki haftasında puan kaybı yaşamayan Altay, play-off turu yarı finalinde de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.