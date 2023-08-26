Son Dakika: Altay Bayındır'ın Manchester United'a transferinin perde arkası! Erik ten Hag'ın takıntısı...

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2019 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, son dört sezondur Fenerbahçe'nin kalesinde görev yapıyordu. 25 yaşındaki eldivenin, Manchester United'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Altay'ın transferinde büyük ısrar gösteren Erik ten Hag'ın isteğinin nedeni ortaya çıktı.

ERIK TEN HAG'IN ALTAY BAYINDIR HAYRANLIĞI

Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal, Fanatik'e açıklamalarda bulundu. İşte Hollandalı gazetecinin görüşlerine göre, Erik ten Hag'ın Altay'ı neden bu kadar çok istediğinin sebepleri:

"Ten Hag, Altay'ı kişisel olarak çok beğeniyor, çünkü o genç ve gelişime açık bir kaleci. Henüz 25 yaşında ve kaleci olarak uzun bir fiziği var. 1.98 boyunun olması büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Erik ten Hag'ın en fazla önem verdiği özelliği ise Altay'ın ayağını çok iyi kullanması. Altay, ayaklarını bir kaleciye göre gayet efektif kullanabiliyor. Bu da Hollandalı hocayı fazlasıyla etkilemişe benziyor. Ten Hag, buna resmen takık. Uzun bir süre Altay'dan verim alabileceğinin de farkında..."

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"ŞİMDİLİK YEDEK KALECİ AMA..."

"Ten Hag, şimdilik Altay'ı Manchester United'da yedek kaleci olarak kullanacak, ama ilerleyen süreçte tabii ki bu durum değişebilir. Şu anda Altay'ın bu rol için uygun olup olmadığından emin değilim, çünkü o hep oynamak isteyen bir kaleci zihniyetine sahip. İlerleyen süreçte Altay'ın nasıl bir yapıya sahip olacağına şahit olmak keyifli olacak. Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi olmak istiyorsa, Manchester United'da Ten Hag ile bir araya gelmek hiç de kötü bir fikir değil!"

145 MÜSABAKAYA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla 145 resmi karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır kalesinde 162 gol görürken 44 karşılaşmada kalesini gole kapadı.