Son dakika | Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mi? TFF talimatnamesi ne diyor?

TFF 1. Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.

ALTAY-AKHİSAR MAÇI ERTELENECEK Mİ? TFF TALİMATNAMESİ NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı"nın "Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri"nin 7. fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:



"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00’de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."



AKHİSARSPOR'DA KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER; YILMAZ VURAL, BURHAN EŞER, ERGİN KELEŞ VE VRSAJEVİC

Bu arada Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut yaptığı açıklamada "Dün, PCR testimiz vardı. Hocamız Yılmaz Vural ve futbolcularımız Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic de dahil 12 pozitif vakamız var. Sağlık durumları çok iyi ve devlet hastanesinde karantinaya alındılar. Ateş, öksürük gibi şeyler yok. Bugün tekrar PCR ve antikor testi de olduk. Yeni sonuçlar önüme geldi. 12 kişi hariç diğer herkesin sonuçları negatif. 12 vakada da semptomlar görülmedi. Federasyonla görüşmemiz oldu ama biz zaten iptal yönünde değildik. Oyuncular, 3 aydır hazır. Pozitif vakalar, oyuncuların psikolojisini biraz bozdu tabii. Biz, oynama taraftarıyız" ifadelerini kullandı.



ALTAY CEPHESİ MAÇI OYNAMAK İSTİYOR

Akhisarspor'u ağırlamaya hazırlanan Altay Kulübü'nde Asbaşkan Sabri Sevenoğlu ise "Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu" dedi.

SPOR ARENA CANLI YAYININDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yılmaz Vural, Spor Arena Instagram canlı yayınında ''Sanki 2, 3. Lig'deki takımlar takım değil. Hep Süper Lig, Süper Lig... Türkiye'de 126 profesyonel takım olduğu unutuluyor. Diğerleri nerede oynayacak? Kendimi onların yerine koyuyorum. Biz önemsisiz diye düşünüyorlardır. Türkiye'de 18 kulüp yok, 126 kulüp var. Lütfen bu konu gündeme gelsin. Türkiye'de teknik direktörler umursanmıyor tabii. Kimse sormuyor bize'' sözlerini kullanmıştı.

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