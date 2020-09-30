Son Dakika | Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih! Borussia Dortmund 82'de yıkıldı
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih oldu.
Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 18. dakikasında Tolisso ile öne geçen Bayern Münih, 32. dakikada Müller ile farkı 2'ye çıkardı.
Borussia Dortmund'da Brandt 39. dakikada skoru 2-1'e getirirken 55. dakikada Haaland durumu eşitledi.
Son sözü 82. dakikada Joshua Kimmich söyledi ve Almanya Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih oldu.
İLK 11'LER
Dortmund: Hitz; Hummels, Emre Can, Akanji; Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack; Brandt, Reus; Haaland.
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Martinez, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Coman, Müller, Davies; Lewandowski.
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