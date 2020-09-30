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Spor Arena
Haber Giriş: 30.09.2020 - 19:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih! Borussia Dortmund 82'de yıkıldı

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Son Dakika | Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih! Borussia Dortmund 82'de yıkıldı
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Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih oldu.

Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Tolisso ile öne geçen Bayern Münih, 32. dakikada Müller ile farkı 2'ye çıkardı.

Borussia Dortmund'da Brandt 39. dakikada skoru 2-1'e getirirken 55. dakikada Haaland durumu eşitledi.

Son sözü 82. dakikada Joshua Kimmich söyledi ve Almanya Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih oldu.

İLK 11'LER

Dortmund: Hitz; Hummels, Emre Can, Akanji; Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack; Brandt, Reus; Haaland.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Martinez, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Coman, Müller, Davies; Lewandowski.

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