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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Son dakika! Almanya'da coşan Serdar Dursun Galatasaray'ın radarında!

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Son dakika! Almanya'da coşan Serdar Dursun Galatasaray'ın radarında!
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Eskişehir, Denizli, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra Bundesliga 2’ye giden Serdar Dursun, Almanya’da tozu dumana katıyor. 16 gole ulaşan başarılı forvet, Galatasaray’ın listesine girdi.

Koronavirüs pandemisinin futbola ekonomik yansımaları nedeniyle transferde bütçe kısıtlamasına gidecek olan Galatasaray uygun maliyetle yüksek performans alabileceği oyunculara yöneliyor. Bu doğrultuda gündeme Darmstadt 98’de forma giyen gurbetçi golcü Serdar Dursun gündeme geldi. Bundesliga 2’de son derece başarılı işler yapan 28 yaşındaki futbolcu teknik direktör Fatih Terim’in listesine girmeyi başardı. Almanya’dan genç yaşında geldiği Türkiye’de; Eskişehir, Denizlispor, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra istediği değeri bulamadığını düşünüp kariyerinde yeni bir sayfa açarak Almanya’ya geri dönen Serdar, Greüther Fürth ve Darmstadt’ta yaptıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son olarak takımının AUE’yi deplasmanda 3-1 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren oyuncu gündeme damga vurdu.



Milli Takım’ın da listesinde

Şenol Güneş’in de A Milli Takım için düşündüğü oyunculardan biri olan Serdar’ı uzun süredir Süper Lig’de transfer etmek isteyen kulüpler bulunuyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Almanlar’la temasa geçilecek. (Fanatik)

 

Son dakika Almanyada coşan Serdar Dursun Galatasarayın radarında

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