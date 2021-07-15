Son Dakika: Alioski ücreti düşürdü, Galatasaray transfer hamlesini yaptı! B planı hazır

Son dakika... 3 hafta önce Alioski ile görüşen ve yıllık 2.5 milyon euro talep etmesi üzerine geri adım atan Galatasaray Kulübü’nde sürpriz bir gelişme yaşandı.

IŞITAN GÜN VE ALİOSKİ'NİN MENAJERLERİ GÖRÜŞTÜ



Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün, Alioski ve menajerleri tekrar bir araya geldi. Kuzey Makedon oyuncunun yıllık ücret talebini 2.2 milyon euroya çekmesi üzerine, Galatasaray’da sol bek mevkiinde Alioski ismi öne çıktı.

1 NUMARA VAN AANHOLT



İstediği isimler arasında bir numaralı sırada hem maliyeti hem de tecrübesi ile Van Aanholt yer alırken Fatih Terim’in onayı halinde bu transfer gerçekleşecek.