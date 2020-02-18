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GeriFutbol Son dakika | Ali Palabıyık, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

Son dakika | Ali Palabıyık, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek

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Son dakika | Ali Palabıyık, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımlarıarasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadeleyi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak. 

Son dakika | Ali Palabıyık, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek

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