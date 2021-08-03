Son Dakika: Ali Akman'da büyük sürpriz! 6 ay önce transfer oldu, ayrılıyor...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık kontrat imzalayan Ali Akman için sürpriz bir karar alındı.

Alman ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra Bursaspor'da kadro dışı bırakılan genç forvet, Frankfurt'ta resmi maç oynamadan ayrılacak.

Eintracht Frankfurt'tan yapılan açıklamada, Ali Akman ile birlikte Rodrigo Zalazar'a başka kulüplerle görüşmek için izin verildiği kaydedildi.

YENİ ROTASI NEC NIJMEGEN

DHA'nın haberine göre; 19 yaşındaki futbolcunun Hollanda ekibi NEC Nijmegen'a 1 yıllığına kiralanacağı ifade edildi.

Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.