Son Dakika | Alexander Sörloth'un kabusu sürüyor! Kaçan penaltıdan sonra...

Leipzig'in Arminia'yı 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran Sörloth, Almanya'da eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

Alman taraftarlar ve medyası Sörloth'a verilen paraları sorgularken, Bordo-Mavili taraftarlar eski yıldızına sahip çıktı.

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETMEDİ

Kaçan penaltı sonrası takım arkadaşlarının teselli etmediği oyuncuya destek mesajları yağdıran Bordo-Mavililer, "Seni çok seviyoruz. Dön gel, yine burada kral ol" mesajları attı.

Sörloth, taraftarların mesajlarına bile cevap vermezken, Norveç basını da oyuncunun moral desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 20 milyon Euro'ya alınan Sörloth'un 10 maçta golü yok. (Takvim)

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