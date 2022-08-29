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Son Dakika: Alexander Sörloth yeniden Real Sociedad'da! Resmi açıklama...

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#Transfer#Real Sociedad#Alexander Sörloth
Son Dakika: Alexander Sörloth yeniden Real Sociedadda Resmi açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 15:12

Real Sociedad, Fenerbahçe'nin gündemindeki Alexander Sörloth'u yeniden kiraladığını duyurdu.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında bulunan Alexander Sörloth'u yeniden 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Geçen sezon bittiği günden bu yana geri dönmek istiyordum. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

26 yaşındaki futbolcu geçen sezon da kiralık olarak Sociedad forması giymiş ve 44 resmi maçta 8 gol kaydetmişti.

2020-21 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 resmi maçta 33 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Sörloth daha sonra Bundesliga'nın yolunu tutmuştu.

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#Transfer#Real Sociedad#Alexander Sörloth

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