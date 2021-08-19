Son Dakika: Alexander Merkel resmen Gaziantep FK'da!

Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Gaziantep Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Alexander Merkel, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Alexander Merkel’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Alexander Merkel kimdir?

22 Şubat 1992 yılında Kazakistan’ın Almaty şehrinde dünyaya gelen Merkel, futbola Stuttgart alt yapısında başladı. Alman asıllı Kazak futbolcu, 2009 yılında İtalya Ligi takımlarından AC Milan alt yapısına transfer oldu. Orta sahanın her mevkisinde forma giyebilen ve oyun tekniğinin yanı sıra fiziksel özellikleriyle de adından söz ettiren Merkel, daha sonra ise Genoa takımında forma giydi. Daha sonra ise Udinese, Watford, Bochum gibi üst düzey takımların formasını terleten Merkel, son olarak ise Faisaly kulübünde forma giyiyordu. Kariyerinde 239 resmi müsabakaya çıkan Merkel, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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