Son Dakika | Alex Perez resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, guard rotasyonunu Alex Perez ile güçlendirdi. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu ile anlaşma sağladı

Bahçeşehir Koleji forması ile son maçına dün gece Joventut Badalona karşısında çıkan Perez'in evrakları tamamlandı.

Her iki kulüp arasında anlaşma sağlanırken Fenerbahçe'nin Bahçeşehir Koleji'ne cüzi bir bonservis ücreti de ödeyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Mauricio Gherardini, Perez’i Eurocup!taki Bahçeşehir Koleji-UNICS Kazan maçında Akatlar Spor Kompleksi'nde izlemişti.



Alex Perez, kariyerinde daha önce Banvit ve Zalgiris Kaunas formalarını da giymişti.

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