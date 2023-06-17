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Son Dakika: Alex de Souza, Süper Lig ekibine teknik direktör oluyor!

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#Transfer#Adana Demirspor#Alex De Souza
Son Dakika: Alex de Souza, Süper Lig ekibine teknik direktör oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 09:02

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Son olarak ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adam, Spor Toto Süper Lig' sürpriz bir takımla dönmeye hazırlanıyor.

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2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı. Burada harika işlere imza atan Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Ardından Brezilya ligi ekiplerinden Avai FC'nin başına geçen genç çalıştırıcı, çıktığı 18 maçta yalnızca 1.17 maç başı puan ortalaması yakalayabildi.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig devi ile anlaşma aşamasına geldi. Fenerbahçe ile adı anılan Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre, Mavi Şimşekler'in başta Alex de Souza, Guti Hernandez ve Andrea Pirlo'yla temas kurduğu öğrenildi.

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#Transfer#Adana Demirspor#Alex De Souza

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