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Haber Giriş: 17.09.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu!

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Son Dakika | Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Alanyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakibi, 2. ön eleme turunda Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup eden Norveç takımı Rosenborg oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti. Rosenborg, 2. ön eleme turunda Letonya ekibi Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 25 Eylül'de deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan play-off turuna çıkacak.

Son Dakika | Alanyasporun UEFA Avrupa Ligindeki rakibi Rosenborg oldu

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