Son Dakika | Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Alanyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakibi, 2. ön eleme turunda Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup eden Norveç takımı Rosenborg oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti. Rosenborg, 2. ön eleme turunda Letonya ekibi Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 25 Eylül'de deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan play-off turuna çıkacak.
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