Son Dakika: Alanyaspor'dan Berkan Kutlu açıklaması! Galatasaray - Transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Berkan Kutlu için beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Mevlüthan Çavuşoğlu, "Her iki taraf da belirli bir noktada görüştüğü takdirde bu transfer gerçekleşebilir. Berkan'a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray'ın ısrarcı bir tavrı oldu. Önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır." dedi.

2020'den bu yana Akdeniz ekibinin formasını giyen merkez orta saha oyuncusu, 44 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.