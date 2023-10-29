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Son Dakika: Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi resmen sona erdi

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#Alanyaspor#Trendyol Süper Lig#Ömer Erdoğan
Son Dakika: Alanyasporda Ömer Erdoğan dönemi resmen sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 14:27

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ömer Erdoğan'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, Ömer Erdoğan dönemi resmen sona erdi.

46 yaşındaki teknik adam, dün oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Ömer Erdoğan Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti."

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#Alanyaspor#Trendyol Süper Lig#Ömer Erdoğan

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