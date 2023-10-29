Son Dakika: Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi resmen sona erdi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, Ömer Erdoğan dönemi resmen sona erdi.

46 yaşındaki teknik adam, dün oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Ömer Erdoğan Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti."