MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman mı geçiyor?
GeriFutbol Son Dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman mı geçiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 19:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman mı geçiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman mı geçiyor?
Abone Olgoogle-news

Erol Bulut ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Akdeniz ekibinin gündemine Aykut Kocaman'ın geldiği ancak deneyimli teknik adamın pandemi sürecinde takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut'un ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına giren Aytemiz Alanyaspor'un takımın başında görmek istediği ilk isim belli oldu.

Ligi 5. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayarak başarılı bir sezon geçiren Akdeniz ekibi, Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Ancak, Süper Lig'den birçok takımdan teklif alan Kocaman, Alanya'ya olumsuz yanıt verdi.

Pandemi bitmeden olmaz

Başaralı teknik adam, geçen Şubat ayında İttifak Holding Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra da birçok teklif almasına karşılık, pandemi sürecinde çalışmayacağını belirtmişti. Kocaman, pandemi sürecinin henüz bitmediğini ve bugün itibarıyla Kasım ayına kadar yeşil sahalara dönmeyi düşünmediğini söyledi. Kocaman, kendisine teklif eden diğer takımlara da aynı yanıtı verdi.

Göztepe ile de adı anılmıştı

Her zaman uzun soluklu ve gerçekçi bir takım gelişimini önde tutan Kocaman, bu prensiplerine uyan bir kulüple yeniden sahalara dönecek. Kocaman'ın adı önceki haftalarda Göztepe için de gündeme gelmişti. (Ajansspor)

Son Dakika | Alanyasporda Erol Bulutun yerine Aykut Kocaman mı geçiyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle