Son Dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman mı geçiyor?

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut'un ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına giren Aytemiz Alanyaspor'un takımın başında görmek istediği ilk isim belli oldu.

Ligi 5. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayarak başarılı bir sezon geçiren Akdeniz ekibi, Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Ancak, Süper Lig'den birçok takımdan teklif alan Kocaman, Alanya'ya olumsuz yanıt verdi.

Pandemi bitmeden olmaz



Başaralı teknik adam, geçen Şubat ayında İttifak Holding Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra da birçok teklif almasına karşılık, pandemi sürecinde çalışmayacağını belirtmişti. Kocaman, pandemi sürecinin henüz bitmediğini ve bugün itibarıyla Kasım ayına kadar yeşil sahalara dönmeyi düşünmediğini söyledi. Kocaman, kendisine teklif eden diğer takımlara da aynı yanıtı verdi.

Göztepe ile de adı anılmıştı

Her zaman uzun soluklu ve gerçekçi bir takım gelişimini önde tutan Kocaman, bu prensiplerine uyan bir kulüple yeniden sahalara dönecek. Kocaman'ın adı önceki haftalarda Göztepe için de gündeme gelmişti. (Ajansspor)

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