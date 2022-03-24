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Son Dakika: Al Shabab resmen açıkladı! Marius Sumudica geri döndü...

#Marius Sumudica#Transfer#Al Shabab
Son Dakika: Al Shabab resmen açıkladı Marius Sumudica geri döndü...

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Marius Sumudica'nın geri döndüğünü duyurdu.

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Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a resmen geri döndü.

51 yaşındaki teknik direktör, "Geri dönmek harika! Al Shabab sevildiğimi ve saygı duyulduğunu hissettirdi. Kariyerimde en iyi çalıştığım başkanla yeniden çalışacağım için ve en iyi oyuncularla antrenmanlarda olacağım için heyecanlıyım. Böyle büyük bir taraftar için çalışmak büyük bir onur. Hadi çalışalım!" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda da Arabistan temsilcsini çalıştıran Sumudica 32 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik direktörün çalıştırdığı Al Shabab o sezonu 5. sırada tamamladı.

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#Marius Sumudica#Transfer#Al Shabab

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