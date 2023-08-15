Son dakika: Al-Hilal, Neymar’ı kadrosuna kattığını açıkladı!

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Brezilyalı futbolcu Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Luis Enrique'nin göreve gelmesiyle birlikte farklı bir oluşuma giden Fransız ekibinde Mbappe ile ilgili belirsizlik son buldu.

Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi, Brezilyalı yıldız Neymar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Al Hilal'in 31 yaşındaki yıldıza senelik 100 milyon Euro maaş vereceği, bu rakamın 120'ye de çıkabileceği öne sürüldü.

Neymar'ın Suudi Arabistan'daki 2 yıllık sözleşmesi sürecinde cebine koyacağı rakamın bonuslar ve reklamlarla birlikte 300-400 milyon Euro'yu bulacağı iddia ediliyor.

ÖZEL UÇAK DAHİ TAHSİS EDİLECEK

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Neymar'ın yüksek maaşının yanı sıra Suudi Arabistan'da önemli avantajlara da sahip olacak. Brezilyalı yıldız için Cristiano Ronaldo gibi özel bir uçak tahsis edilecek. Neymar'ın ayrıca, Suudi Arabistan'da nikahsız yaşamak yasak olmasına rağmen sevgilisi Bruna Biancardi ile birlikte yaşayacağı ifade edildi.

PARIS SAINT-GERMAIN FORMASINI 173 MAÇTA GİYDİ



2017 yılında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transfer olan Neymar, 173 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 118 gol attı ve 77 asist yaptı.