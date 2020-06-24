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GeriFutbol Son Dakika | Akhisarspor açıkladı! Yılmaz Vural ve 3 oyuncunun testi negatif
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Haber Giriş: 24.06.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Akhisarspor açıkladı! Yılmaz Vural ve 3 oyuncunun testi negatif

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Son Dakika | Akhisarspor açıkladı! Yılmaz Vural ve 3 oyuncunun testi negatif
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Akhisarspor, yaptığı açıklamada teknik direktör Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığını bildirdi.

Akhisarspor; Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Vuraldan açıklama geldi
Yılmaz Vural'dan açıklama geldi
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