Son Dakika | Akhisarspor açıkladı! Yılmaz Vural ve 3 oyuncunun testi negatif

Akhisarspor; Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadeleri kullanıldı.