Son dakika: Ajax hocası Erik ten Haag'dan Beşiktaş ve Batshuayi açıklaması

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Daley Blind'in açıklamaları şu şekilde:

Biz iyi oynarsak, Beşiktaş'ın bizi yenmesi zor olur. Fikstür çok yoğun tabii ki. Haftada birkaç maç oynamak hoşuma gidiyor. Daha fazla maç yapabilmek keyifli. Şahsen antrenman yapmaktansa maç yapmayı tercih ederim. Beşiktaş'ın çok oyuncusu var. Çok sakatları olup olmadığına bakmıyoruz ve Beşiktaş'ı da küçümsemiyoruz.

Erik ten Haag'ın açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz tabii. Beşiktaş'ın çok iyi futbolcuları var. Teknik olarak harika futbolculara sahipler. Çok iyi futbol oynayabiliyorlar. Genç ve başarılı bir teknik adamları var. Beşiktaş'ta çekindiğim tek futbolcu var. O da Batshuayi ve yarın sahada olacak.