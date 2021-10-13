Son Dakika: Agnes Tirop evinde ölü bulundu! Federasyondan korkunç iddia...

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Spor Arena Dış Haber - Kenya'yı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da temsil eden dünya rekortmeni atlet Agnes Tirop, evinde ölü bulundu.

2017 ve 2019 yıllarındaki Dünya Şampiyonası'nda ülkesine bronz madalya kazandıran Tirop'un karnından bıçaklanarak öldürüldüğü ve cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtildi.

KORKUNÇ İDDİA! KOCASI TARAFINDAN MI BIÇAKLANDI?

Başarılı atletin eşiyle sorunlar yaşadığı ve son günlerde ortaya çıkan iddialardan sonra evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Kenya Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde eşi tarafından bıçaklandığına dair söylentiler çıkmıştı. Hala onun ölümüyle ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak için çalışıyoruz. Kenya, gösterdiği göz alıcı performanslarla uluslararası alanda en hızlı yükselen atletlerinden birini kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz ay Almanya'da düzenlenen ve sadece kadınlara özel olan 10 km koşusunda dünya rekoru kıran Tirop, Tokyo Olimpiyatları'nda 4. olmuştu.