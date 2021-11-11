Son Dakika: Adem Büyük'ten Milli Takım açıklaması! "Milli Takım'a küsülmez ama..."

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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük, milli takıma çağrılmaması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası yolundaki şansını değerlendiren Büyük, "Grupta çok büyük şansımız vardı. Belki de açık ara lider olabileceğimiz bir gruptu. Bütün ipler bizim elimizdeyken rakiplerimize verdik. Zor görünüyor ancak daha önce başardık. 'Biz bitti demeden bitmez!' demeyi seviyoruz. Oraya bizim kardeşlerimiz, bizim ağabeylerimiz gidiyor. Yine başarabiliriz diye ümit ediyorum" dedi.

Adem Büyük, 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almamasıyla ilgili ise, "Geçen sene ben de davet edilmeyi bekledim. Milli Takım'a küsülmez. Kırgınlığım yok ama üzüldüm. Milli formayı giymek tüm Türk oyuncular için önemlidir. Biraz daha Anadolu takımı maçlarına gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada olmayı hak eden çok oyuncu var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.