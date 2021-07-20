Son Dakika: Adana Demirspor’dan transferde Umut Meraş atağı! Trabzonspor'un da listesindeydi...

Spor Arena Özel - Adana Demirspor, A Milli Takımın sol beki Umut Meraş’ı kadrosuna katmak için somut adımlar attı.



3 büyük kulübünde son iki sezonda talip olduğu ancak görüşmeleri olumlu sonuçlandıramadığı Umut Meraş için Adana ekibi Le Havre ile masaya oturacak

Adana Demirspor Kulübü 2.Başkanı Metin Korkmaz, bugün Umut Meraş’ın transferi için Fransa’ya gidecek.



Le Havre Kulübü ile görüşüp tecrübeli sol bekin bonservisini almak için Metin Korkmaz bugün Fransa’ya hareket edecek.



Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın da Bursaspor’da beraber çalıştığı Umut’un kadroya katılmasını istediği ve 2.Başkan Metin Korkmaz’ın bu transferi kısa sürede olumlu sonuçlandırmak adına Le Havre ile görüşecek

Umut Meraş’ı, Adana Demirspor’un yanı sıra Trabzonspor da kadrosuna katmak istiyor