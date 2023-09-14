Son Dakika: Adana Demirspor'dan Edouard Michut hamlesi! Kiralık olarak...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off'unda kupaya veda ederek gruplara kalamayan Adana Demirspor, sergilediği performansla alkış almıştı. Kluivert'in takımı, Süper Lig'de iddialı olacak bir takım kurma hedefiyle transferlerine devam ediyor.

Hollandalı hocanın özellikle transfer etmek istediği PSG'nin yıldızıyla iş artık sadece ıslak imzaların atılmasına kaldı. Öte yandan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

OPSİYONSUZ KİRALAMA TEKLİFİ

Fanatik'te yer alan haberde; Emmanuel Dennis’in temsilcilerinin Adana Demirsporlu yöneticilerle görüşmelere devam ettiği ve temasların son noktalarda olduğu aktarıldı. Dennis için yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak opsiyonsuz kiralama seçeneği olduğu ve Nijeryalı futbolcunun maaşının büyük bölümünün oyuncuyu kiralayacak kulüp tarafından karşılanması üzerine olduğu ifade edildi.

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TRABZON DA İSTEDİ

Trabzonspor’un da Dennis ile ilgilendiği ve görüşmelerin yapıldığı ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Emmanuel Dennis, kanatlarda ve santrfor hattında forma giyebiliyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

PSG'DEN ADANA DEMİRSPOR'A!

Fabrizio Romano'nun haberine göre Adana Demirspor, Paris Saint-Germain'den kiralık Édouard Michut'u transfer etmek için anlaşma sağladı.

TRANSFER AN MESELESİ!

Anlaşmanın tamamlandığı ve imzanın en kısa sürede atılacağı vurgulanırken Patrick Kluivert'ın, Michut'u özellikle kadrosunda görmek istediğinin altı çiziliyor. Şu anda sözlü olarak anlaşma sağlandı, belgelerin ayarlanmasının ardından ıslak imzalar atılacak.