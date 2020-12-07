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GeriFutbol Son Dakika | Adana Demirspor'da Tarık Çamdal şoku!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Adana Demirspor'da Tarık Çamdal şoku!

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Son Dakika | Adana Demirspor'da Tarık Çamdal şoku!
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Adana Demirspor forması giyen Tarık Çamdal'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün sahalarında 2-0 galip geldikleri Akhisarspor maçının 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tarık Çamdal'ın çekilen MR'ı sonucunda arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Tedavisine başlanan Tarık Çamdal'ın en az 3 hata sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

 

Son Dakika | Adana Demirsporda Tarık Çamdal şoku

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