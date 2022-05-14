Son Dakika: Adana Demirspor'da Mario Balotelli skandalı! 'Yunus Akgün'ü dövdü' iddiası sonrası Murat Sancak'tan açıklama...

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26 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Adana Demirspor'daki kavga iddiası ortalığı karıştırırken, başkan Murat Sancak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adana ekibinin İtalyan golcüsü Mario Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarına Türkiye'de de devam ettiği ve takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğü iddia edilmişti. İtalyan futbolcunun güçlükle sakinleştirildiği ve Yunus Akgün'ün yüzünün kan içinde kaldığı belirtilmişti.

KALDIĞI OTELDE DE KAPI-PENCERE KIRDI

Adana Demirspor tesislerinin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli'nin 20 gün önce de Adana'da kaldığı otelin kapı ve pencerelerini kırdığı ve disiplinsiz davranışlarına devam ettiği öne sürülmüştü.

"AYRILIK KARARI ALINDI" İDDİASI

Acil olarak toplanan Adana Demirspor yönetiminin 2024'e kadar sözleşmesi olmasına karşın Balotelli ile yolların ayrılmasına karar verdikleri de iddia edilmişti.

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BAŞKAN SANCAK KONUŞTU: BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL

Bu iddia sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, konuyla ilgili açıklama yaptı ve kavga iddiasını yalanladı.

NTV'ye konuşan Sancak, "Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'ü darp ettiği iddiaları yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular. Galatasaray maçı öncesi yapılan bu haberi kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLER GELDİĞİ DOĞRU"

Geçtiğimiz günlerde İtalyan golcüyle ilgili transfer açıklaması da yapan Sancak, "Balotelli ve birçok oyuncumuza teklifler var. Balotelli'ye Avrupa takımları ile Arap takımlarından teklifler var. Kulübümüzle Balotelli'nin iki yıl daha sözleşmesi var ve biz kendisini bırakmayı düşünmüyoruz. Ancak ederini bulur bir teklif olması durumunda kulüp menfaati açısından bakarız." diye konuşmuştu.

Bu sezon 31 maçta forma giyen 31 yaşındaki İtalyan forvet, 13 gol atıp 6 da asist yaptı.