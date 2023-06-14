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Son Dakika: Adana Demirspor'da Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu sesleri! Vincenzo Montella sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Razvan Lucescu
Son Dakika: Adana Demirsporda Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu sesleri Vincenzo Montella sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 12:16

Adana Demirspor'un teknik direktörlük pozisyonu için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüştüğü iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğu için düşünülen iki aday isim ortaya çıktı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Adana Demirspor, teknik direktörlük pozisyonu için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüşüyor.

Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor'da ilk hedef, İtalyan ekolünü sürdürmek ve Andrea Pirlo ile anlaşmak. Başkan Murat Sancak, İtalyan hocanın şartlarını öğrenmek için görüşme talep etti.

Razvan Lucescu ise ünlü teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu. 54 yaşındaki teknik adam şu anda Yunan ekibi PAOK'u çalıştırıyor.

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#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Razvan Lucescu

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