Son Dakika: Adana Demirspor'da Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu sesleri! Vincenzo Montella sonrası...

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Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğu için düşünülen iki aday isim ortaya çıktı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Adana Demirspor, teknik direktörlük pozisyonu için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüşüyor.

Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor'da ilk hedef, İtalyan ekolünü sürdürmek ve Andrea Pirlo ile anlaşmak. Başkan Murat Sancak, İtalyan hocanın şartlarını öğrenmek için görüşme talep etti.

Razvan Lucescu ise ünlü teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu. 54 yaşındaki teknik adam şu anda Yunan ekibi PAOK'u çalıştırıyor.