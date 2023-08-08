Son Dakika: Adana Demirspor'a 5 milyon Euro'luk Onyekuru piyangosu

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Adana Demirspor’da takımdan ayrılması beklenen Henry Onyekuru konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Mavi Şimşekler’in yıldızına Arap yarımadasından 5 milyon Euro’luk teklif geldi. Transferin birkaç güne kadar resmiyet kazanması bekleniyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tur atlayan Adana Demirspor’a Henry Onyekuru piyangosu var. Adana Demirspor’un yıldızını kadrosuna dahil etmek isteyen Al Fahya’nın resmi transfer teklifini sunduğu ve bunun da Güney ekibi tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Şimşekler, geçtiğimiz sezon kadroda kiralık olarak yer alan isimlerden Jovan Manev, Cherif Ndiaye ve Henry Onyekuru’nun bonservisini almıştı. Mavi Şimşekler, Henry Onyekuru için Olympiakos’a 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

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Patrick Kluivert’ın kadroda düşünmediği Sedat Şahintürk, Gulbrandsen, Simon Deli ve Gökhan İnler’la yol ayrımına giden Demirspor’da Başkan Murat Sancak Onyekuru ile ilgili Cluj ile oynadıkları ilk maçın ardından, “Onyekuru büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Teklif var ve değerlendireceğiz” demişti.

Fanatik'in haberine göre; bu teklif değerlendirildi. Adana Demirspor, Onyekuru’yu 5 milyon karşılığında Euro Arap yarımadasından bir takıma sattı.