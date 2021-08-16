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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası transfer! Anlaşma sağlandı

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Son Dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası transfer! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken maçın ardından transfer kesinleşti. Demirspor'un golcü isimlerinden Pa Dibba, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

Eyüpspor'dan bir golcü hamlesi daha. Daha önce Hücum hattını Bogdan Stancu ve Umut Bulut'la takviye eden Eyüpspor'un son golcü transferi Pa Dibba oldu.

Eflatun sarılılar, 2019-2020 sezonunun ocak ayında Demirspor'a imza atan 33 yaşındaki Gambiyalı forvet ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Adana Demirspor forması altında dün akşam Fenerbahçe karşısına çıkan Pa Dibba'nın birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi ve Eyüpspor kadrosuna katılması bekleniyor.

Pa Dibba mavi-lacivertli formayla 52 maçta 15 gol, 15 asistlik performans gösterdi. 

Başkan Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamada "Dibba'ya teklifler var ilerleyen günlerde kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası transfer Anlaşma sağlandı

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