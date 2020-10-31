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Haber Giriş: 31.10.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Adana Demirspor altyapı antrenörü Songül Paksoy hayatını kaybetti

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Son Dakika | Adana Demirspor altyapı antrenörü Songül Paksoy hayatını kaybetti
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TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, altyapı antrenörlerinden Songül Paksoy'un trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy'u trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun Songül Hocam. Seni hiç unutmayacağız.

ADANA DEMİRSPOR TARİHİNİN İLK KADIN ANTRENÖRÜYDÜ

Uzun yıllar Adana İdmanyurdu'nda top koşturan Paksoy, yaklaşık 2 yıl önce Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi'nde antrenörlük yapmaya başladı. Songül Paksoy, Adana Demirspor'un ilk kadın antrenörü olarak tarihe geçmişti.

"BİZ 'HADİ YAVRUM, HADİ CANIM' DİYORUZ"

Songül Paksoy, kadın antrenör olarak çalışmasıyla ilgili verdiği bir röportajda; "Erkek antrenörler oyunculara 'Hadi koçum, hadi aslanım' derken biz de 'Hadi yavrum, hadi canım' diyoruz." sözlerini kullanmıştı.

Son Dakika | Adana Demirspor altyapı antrenörü Songül Paksoy hayatını kaybetti

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