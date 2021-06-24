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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2021 - 16:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan tarihi hamle! Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de

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Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan tarihi hamle! Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN yayınlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform EXXEN'de yayınlayacak.

Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz sezon yayın haklarını Bein Sports elinde bulunduruyordu. 

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