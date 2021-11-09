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Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan Hull City paylaşımı! 6 ay sonra...

#Acun Ilıcalı#Emre Belözoğlu#Acun Ilıcalı Hull City

Acun Ilıcalı, satın alacağı konuşulan Hull City'e ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

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Acun Ilıcalı, yeni takımı Hull City'nin satın alma işlemleri için gittiği İngiltere'den 6 ay gecikmeli de olsa paylaşımlar yaptı.

Championship'te mücadele eden köklü kulüplerinden Hull City'yi satın almaya hazırlanan Ilıcalı, bugün Instagram hesabından bir gönderi paylaştı. Kulübün maçlarını oynadığı MKM Stadı'ndan fotoğraf ve video paylaşan ünlü televizyoncu, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur." şeklinde bir de mesaj bıraktı.

ŞOTA ARVELADZE İDDİASI

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Geçtiğimiz günlerde, Acun Ilıcalı'nın yeni takımının başına Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'yi getirmeye hazırlandiği iddia edilmişti.

48 yaşındaki Arveladze daha öne Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

ARŞİV - CHELSEA - HULL CİTY MAÇI

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#Acun Ilıcalı#Emre Belözoğlu#Acun Ilıcalı Hull City

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