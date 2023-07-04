Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan Beşiktaş'a mı gidiyor? İrfan Can Kahveci...

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Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek Championship ekibi Hull City'de takımın başkanı Acun Ilıcalı düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Bir soru üzerine Türk futbolunun en büyük sorununun korsan yayın olduğuna vurgu yapan Ilıcalı, Türkiye'de korsan yayının bitmesi lazım. IP TV işinin önüne geçilmeli. Korsan yayın engellenmezse kulüpleri daha zor günler bekliyor. Seyirci kendi bindiği dalı kesiyor. Korsan yayını yarın bitir, abonelik ücretleri yarın 4'te 1'e düşer. 25-30 milyon dolara Şampiyonlar Ligi aldık. Bitsin korsan yayını, abone sayısı fazla olunca ücretleri düşer. Şampiyonlar Ligi'ni yayınladığımız için zarar ediyoruz, umrumda değil, paraya konsantre değilim. Abone sayısı artarsa ücretler düşer. Bunun başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

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"LİMİTTE HARCAMA YAPIYORUZ"

İngiltere'deki futbol iklimini de değerlendiren Acun Ilıcalı, "Championship'te takımların bütçeleri hemen hemen aynı. Takımların 30-35 milyon pound gelir oluyor. Bunun haricinde cebinizden ekstra 15 milyon pound harcayabiliyorsunuz. Biz limiti doldurduk. Her sene ekstra 15 milyon pound harcamayı düşünüyoruz ve güçlü takım kurmayı planlıyoruz."

İRFAN KAHVECİ VE OZAN TUFAN'IN TRANSFERLERİ

İrfan Can Kahveci'yle ilgili gelen transfer sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Benim böyle konularda ilk yapacağım hamle sayın başkan Ali Koç'la görüşmek olur. Şu anda böyle durum söz konusu değil. İrfan'ı çok severim. Çok büyük bir yetenek. Fenerbahçe'nin onu tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Aksi bir durum olur takdir ettiğim bir futbolcu." dedi.

Ozan Tufan'la ilgili soruyu da cevaplayan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

OZAN TUFAN HULL CITY'DE KALIYOR



Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Rahmetli babam Beşiktaşlı. Ben de Beşiktaş muhabiriydim. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal. Normal şartlarda olurdu ama ona biz İngiltere'de çok güzel ortam sağladık. Taraftarlar onun adına tezahüratlar yapıyor. Bu mutluluğu orada yaşayıp Premier Lig hayali yaşadığı için buradaki konu Türkiye'ye dönmek istememesi. Burada çok mutlu, bu sene bizim için çok özel bir sene. Katkıda bulunacağını düşünüyor. Hoca ile abi-kardeş ilişkisi var. Bizimle beraber kalacak. Ben de vermeyeceğime göre başka da bir alternatif kalmıyor.

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"PREMİER LİG İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Teknik direktör Liam Rosenior ise: "Premier Lig'e çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız. Ben hayal etmeyi seven bir adamım. Acun Bey de öyle. Bu doğrultuda hayallerimiz üzerinden devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

HULL CITY 2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 12 Temmuz'a kadar hazırlık kampı gerçekleştirecek İngiliz ekibi, kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak.

Hull City, ilk hazırlık maçını 5 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray'la yapacak, 9 Temmuz Pazar günü de Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.