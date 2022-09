Son Dakika: Acun Ilıcalı: Bu hayalime ulaşmak iki yılımı aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti. Ev sahipleriyle sohbet eden Ilıcalı, sosyal medya hesabından Hull'da yaşayanlara sevgi dolu mesajlar yolladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki..." ifadelerini kullandı.

Ev sahipleriyle gerçekleştirdiği sohbette futbola olan sevgisini anlatan Ilıcalı, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, "Benim ilk işim futbol muhabirliğidir. O işi de maçlara bedava girebilmek için seçmiştim. 'Oyuncularla el ele sahaya gideceğim' derdim. Hayalim buydu ama tabii ki iki yılımı aldı sahaya ulaşmak. Futbolla o kadar ilgiliyimdir ki, bu benim için bir hayalden fazlası." dedi.

Everyday I fall more in love with this city… I enjoyed my visit to this beautiful family so much. It is the people what makes you happy when you live somewhere and I see so many lovely people in Hull everytime I am there… pic.twitter.com/SKA8uxPiqD