Son Dakika | Aboubakar transferinde Galatasaray'a 2 rakip!

Fatih Terim hem Radamel Falcao hem de Mbaye Diagne'nin gitmesini istiyor. İki oyuncu için takım bulunamazsa en kötü kiralanacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Falcao giderse Mandzukic tarzı yırtıcı bir forveti kadrosunda görmek istiyor. Mbaye Diagne giderse yedek kalmayı sorun etmeyecek bir forvet arıyor. Terim'in önüne bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ismi gelirken, başarılı teknik adam, Kamerunlu golcünün durumunun araştırılmasını talep etti. Ortaya çıkan rakamlar Fatih Terim'in dikkatini çekti.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Beşıktaş'ta 3.3 milyon euro'ya oynayan Aboubakar'ın, Galatasaray'da 2 milyon euro civarında bir rakama oynayabilecek olduğunun bizzat İsrailli menajeri tarafından Şükrü Hanedar'a iletilmesi dikkat çekti. Bu arada Aboubakar'ın Muriç'in ayrılma ihtimaline karşılık Fenerbahçe'ye ayrıca Alanyaspor'a da teklif edildiği bildirildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan 28 yaşındaki golcünün, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da ifade edildi. (Fotomaç)

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