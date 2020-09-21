Son Dakika | Aboubakar Beşiktaş derken Başakşehir'e geliyor!

Spor Arena Dış Haber | Portekiz basınında yer alan haberde Başakşehir'in Porto ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Aboubakar'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Başakşehir, sağlık kontrollerinde bir sorun olmaması halinde 28 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalayacak.

Aynı haberde Aboubakar ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak Kamerunlu futbolcunun Siyah-beyazlı kulüpten maaşları için banka teminatı istemesi sonrası görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi.

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