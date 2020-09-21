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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Aboubakar Beşiktaş derken Başakşehir'e geliyor!

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Son Dakika | Aboubakar Beşiktaş derken Başakşehir'e geliyor!
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Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği konuşulan Vincent Aboubakar için Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir devreye girdi.

Spor Arena Dış Haber | Portekiz basınında yer alan haberde Başakşehir'in Porto ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Aboubakar'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Başakşehir, sağlık kontrollerinde bir sorun olmaması halinde 28 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalayacak.

Aynı haberde Aboubakar ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak Kamerunlu futbolcunun Siyah-beyazlı kulüpten maaşları için banka teminatı istemesi sonrası görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi.

Son Dakika | Aboubakar Beşiktaş derken Başakşehire geliyor

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