Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray yorumu! "Bizim bıraktığımız Galatasaray ortada yok..."

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da 2. Başkan olarak 3 sezon göre yapan Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı ekibin son dönemde yaşadığı son günler hakkında sessizliğini bozdu ve uzun süre sonra ilk kez konuştu.

Sosyal medyada bir sohbet odasına katılan Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"BENİ İHRAÇ ETMEK İÇİN DİSİPLİN KURULU'NA VERDİLER"

"Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok. Geçen sene çok eleştirildim ama Mustafa Cengiz'i yalnız bırakamazdım. Hiç unutmam, Mustafa Başkan ameliyattan sonra narkoz etkisindeyken 'Galatasaray'da bir sorun var mı?' diye sormuştu. Bu kadar emek verdiğim yerden beni ihraç etmek için Disiplin Kurulu'na verdiler. Benim Galatasaray'a hâlâ borcum var. Ben Galatasaray'a aşığım."

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"ZENGİN GALATASARAYLILAR KULÜPTEN UZAKLAŞIYOR"

"Galatasaray 2. Başkanı olarak geçen sene para bulmak için herkesi arıyordum. 150 bin dolar olan locayı sıcak para olsun diye 5 yıllığına kiraladım. Zengin Galatasaraylılar, kulüpten uzaklaşıyor."

"BAŞKA GALATASARAY YOK"

Burak başkan bir şeyler yapmak istiyor, elinden geldiği kadar çabalıyor ama bir yerde bir şeyler eksik. Yönetimde olmasam da yönetime destek olmalıyız. Galatasaraylıyım diyen herkes Galatasaray'a el uzatmalı. Başka Galatasaray yok! Kasımpaşa karşılaşmasında da son sesimizle yine takımımızı destekleyeceğiz.