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GeriFutbol Son Dakika | Abdurrahim Albayrak paylaştı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret
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Haber Giriş: 02.05.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | Abdurrahim Albayrak paylaştı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

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Son Dakika | Abdurrahim Albayrak paylaştı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, başkan Mustafa Cengiz'i hastanede ziyaret etti.

Abdürrahim Albayrak sosyal medya hesabından, "Sevgili başkanımızı ziyaret ettik" paylaşımında bulundu.

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde mide rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

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