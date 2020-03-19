Son Dakika | Abdurrahim Albayrak corona virüs (koronavirüs) şüphesiyle test yaptırdı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Çapa Tıp Fakültesi'nde corona virüs (koronavirüs) testi yaptırdı.

Abdurrahim Albayrak'ın akciğer tomografisi çekildi. Doktorların şüphesi üzerine Corona Virüs testi uygulanan Albayrak'ın ateş ve öksürük problemi olduğu ve tedbir amaçlı bu teste girdiği ifade edildi.

Detaylar gelecek...





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