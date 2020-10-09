Son Dakika | Abdullah Avcı'nın avukatından Beşiktaş ve maaş açıklaması!

Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Uzunca zamandır kamuoyunu meşgul eden, başta Beşiktaş Kulübü Yöneticilerince olmak üzere çeşitli mecralarda birçok kişi tarafından dillendirilen ve hukuksal hiçbir dayanağı olmayan 'Abdullah Avcı takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş lamaya devam ediyor' konusuyla ilgili müvekkilim Abdullah Avcı adına açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Müvekkil teknik adamın Beşiktaş ile olan hizmet sözleşmesi, 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş tarafından tek taraflı feshedilmiştir. Böyle bir fesih halinde ilgili hizmet sözleşmesinin hitamı tarihi olan 31.05.2022'ye kadar tüm ücretlerin tazminat gereği müvekkil teknik adama derhal ödenmesi gerektiği ilgili hizmet sözleşmesinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Bu sebeple bugüne kadar Beşiktaş yönetimince yapılmakta olan 'Yeni bir sözleşme imzalanana kadar aylık ücretin Beşiktaş tarafından karşılanıyor olduğu' şeklindeki açıklamaların hiçbir hukuki mesnedi bulunmadığı gibi, müvekkil teknik adamın Beşiktaş tarafından 29 Ocak 2020 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmış olduğundan bunun uygulanma ihtimali de hukuken de bulunmamaktadır.

Bugüne kadar müvekkil teknik adam tarafından konunun sulhen çözümlendirilmesi hususunda her türlü girişimde bulunulmuş olmasına karşın aradan geçen 8 aya yakın süredir hiçbir sonuç alınamamıştır. Önemle ve tekrarla belirtmek isteriz ki; müvekkil teknik adamın işine son verildiği 29.1.2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir. Müvekkil teknik adamın iyi niyetli bekleyişinin ve Beşiktaş camiasına zarar vermemek adına koruduğu sessizliğinin konunun çözümlendirilmesinden çok kamuoyuna mesnetsiz olarak daha fazla tartışmalara sebebiyet verdiği dikkate alınarak bu açıklaması yapma zorunluluğu duymuş olduğumuzu saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

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