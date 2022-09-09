Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yeni anlaşmasını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avrupa Ligi
Son Dakika: Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yeni anlaşmasını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 00:45

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından kulüple 3 sene sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu önemli bir açıklama geldi.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN İMZALADIM'

Bordo-mavili kulüple yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını dile getiren Avcı, "Trabzonspor ile sözleşmemizi üç sene uzattık. Üç sene teklif ettiler, ben de hiçbir şey düşünmeden imzaladım" dedi.

'DOMİNE ETMEMİZ LAZIMDI'

Mücadeleyi de değerlendiren tecrübeli teknik adam "Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. 2'si bireysel hatadan 3 gol yedik ilk yarıda! Rakip kırmızı gördükten sonra oyunu daha domine etmemiz lazımdı" şeklinde konuştu.

Avcı sözlerini, "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Turnuva bugün başladı" ifadeleriyle tamamladı.

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda 5 imza Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny...Trabzonspor'da 5 imza! Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (Maçın özeti)Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (Maçın özeti)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam