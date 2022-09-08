Ferencvaros Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Ferencvaros ve Trabzonspor ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla karşılaştığı üç maçı da kazanan Ferencvaros, UEFA Kupası'nda Fenerbahçe ve Kocaelispor'u mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Mmaee, Knoester, Civic; Besic, Vecsei, Tokmac Nguen, Zachariassen, Traore, Boli.

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Gomez

Avrupa kupalarında ikinci kez bir Macaristan takımıyla karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, daha önce 2012/13 Avrupa Ligi ön elemelerinde Fehervar ile karşılaştı ve golsüz berabere biten iki maçın ardından penaltı vuruşlarıyla elendi. Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Bayer Leverkusen'i yenerek turnuva tarihindeki ikinci galibiyetini alan Ferencvaros, grup aşamasında 2021/22'de daha önce oynadığı beş maçı da kaybetmişti. Avrupa Ligi'nde oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Trabzonspor, turnuvadaki son galibiyetini Kasım 2014'te Metalist Kharkiv karşısında aldı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 142. maçına çıkacak.

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FERENCVAROS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 22.00'da başlayacak.

Mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 142. MAÇ

Trabzonspor, Avrupa'da geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 87 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 32 maçta ise yenildi. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran bordo-mavililer, kalesinde 119 gol gördü.