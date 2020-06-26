Son Dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. İlk maçta 3 Eylül'de Macaristan ile oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3üncü Grupta yer alan Türkiyenin fikstürü belli oldu. Uluslar Ligindeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan'ı konuk edecek.
Milliler, gruptaki son maçına 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında çıkacak.
İşte A Milli Takım'ın fikstürü;
3 Eylül Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye
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