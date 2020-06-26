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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 19:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

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Son Dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. İlk maçta 3 Eylül'de Macaristan ile oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3üncü Grupta yer alan Türkiyenin fikstürü belli oldu. Uluslar Ligindeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan'ı konuk edecek.

Milliler, gruptaki son maçına 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında çıkacak.

İşte A Milli Takım'ın fikstürü;

3 Eylül Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye

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