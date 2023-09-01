Son Dakika: A Milli Takım'ın Ermenistan maçı aday kadrosu açıklandı!

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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Kazımcan Karataş, Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görev vermesi halinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek.



Aday kadroya 5 futbolcu ile en fazla Fenerbahçe'den oyuncu davet edildi. Kadroda Galatasaray'dan 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor, Adana Demirspor, Inter, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma, Benfica, Valencia, Stade Rennais, TSG 1899 Hoffenheim, ve Al-Ahli'den de 1'er futbolcu bulunuyor.



A Milli Futbol Takımı'na davet edilen futbolcular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.



Milliler, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, daha sonra 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'nda Japonya ile hazırlık maçı yapacak.



A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

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Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)



Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)

TFF'den yapılan açıklama;

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A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Millî Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Eskişehir'e gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

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Türkiye - Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

12 Eylül Salı günü oynanacak Japonya - Türkiye maçı TSİ 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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